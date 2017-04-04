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FETÖ şüphelisi 9 hakim ve savcı gözaltında

HSYK tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 9 hakim ve savcı gözaltında

HSYK tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.

04 Nisan 2017 Salı 11:57
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FETÖ şüphelisi 9 hakim ve savcı gözaltında

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.

HSYK tarafından 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan 45 hakim ve cumhuriyet savcısından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri yargı çevresinde görev yapan 9 hakim ve savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan işlem yapılan 7 hakim ve 2 savcı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sinin İstanbul İdare Mahkemesinde, 3'ünün Kocaeli'de, birinin Tekirdağ'da ve birinin Edirne'de hakim olarak görev yaptığı, 2 şüphelinin ise Tekirdağ ve Sakarya'da savcı olarak çalıştığı belirtildi.

Şüphelilerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan meslektaşların verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HSYKFETÖ şüphelisiFETÖ
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