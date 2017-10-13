FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri devriyeleri sırasında sınırda 5 kişilik grubu farketti.

Üyüklütatar 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan şüphelilerin tamamının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve bazıları hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından zanlılar Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A, S.A, S.B, M.G ile T.K. adliyeye getirildi.