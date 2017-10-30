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FETÖ şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi ile bunlara yardım ettiği ileri sürülen, Bangladeş uyruklu 2 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi ile bunlara yardım ettiği ileri sürülen, Bangladeş uyruklu 2 kişi yakalandı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:48
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FETÖ şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi ile bunlara yardım ettiği ileri sürülen, Bangladeş uyruklu 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat çalışmaları doğrultusunda FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçacağı bilgisini alan Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üyüklütatar köyünde çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları da tespit edilen S.S, L.S ve S.Ö ile bunların kaçmasına yardımcı oldukları iddia edilen 2 Bangladeşli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneFETÖFETÖ şüphelisi
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