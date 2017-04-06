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FETÖ şüphelisi 3 hakim tutuklandı

HSYK tarafından FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 2 hakim ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bir hakim tutuklandı.

FETÖ şüphelisi 3 hakim tutuklandı

HSYK tarafından FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 2 hakim ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bir hakim tutuklandı.

06 Nisan 2017 Perşembe 13:57
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FETÖ şüphelisi 3 hakim tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve İstanbul'da gözaltına alınan 9 hakim ve savcıdan 2'si ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

HSYK tarafından 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 3. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan 45 hakim ve cumhuriyet savcısından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri yargı çevresinde görev yapan ve gözaltına alınan 9 hakim ve savcının adli işlemleri sona erdi.

Soruşturmayı koordine eden Başsavcıvekili Önder Yaman, şüpheli hakimlerden Abdi Sağlam ve Mehmet Akçay'ı tutuklanmaları talebiyle diğer 7 şüpheli hakim, savcıyı ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Abdi Sağlam ve Mehmet Akçay'ın ''silahlı terör örgütüne üye'' olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 5 hakim ve 2 savcı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Serbest bırakılan 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Tutuklanan hakim Sağlam'ın Kocaeli'de Vergi Mahkemesi üyesi olduğu, diğer tutuklanan hakimin ise Tekirdağ Vergi Mahkemesi üyesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan FETÖ'ye mensup olduğu iddiasıyla hakim, savcılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programını "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan hakim Fatih Özyurt da yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Özyurt, tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hakimler Ve Savcılar Yüksek KuruluFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylock
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