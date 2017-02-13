FETÖ şüphelisi 235 polise 'Bylock' davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 175'i tutuklu 235 polis hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, ByLock kullanan emniyet görevlilerine ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanan 66'sı tutuklu 86 polise yönelik dosyadaki işlemleri tamamlayarak, iddianame düzenledi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

ilk duruşma 20 Mart'ta

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 20 Mart'ta Silivri Cezaevinin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan 5'inin tahliyesine karar verirken, diğer 61 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Savcılığın soruşturma sonucunda 114'ü tutuklu 149 polis hakkında hazırladığı diğer iddianame ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, ilk duruşmanın Silivri'de 10 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamelerde, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock hakkında detaylı bilgilere yer verilerek, toplam 235 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.