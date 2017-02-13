Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88704
ALTIN
144.966
DOLAR
3.6782
STERLIN
4.6047
EURO
3.9076
Asırlık otelin 25 yıllık misafiri
SON DAKİKA
Asırlık otelin 25 yıllık misafiri
Saz ve söz ustalarını buluşturan kültürevi
SON DAKİKA
Saz ve söz ustalarını buluşturan...
Bu tablolar kahve kokuyor
SON DAKİKA
Bu tablolar kahve kokuyor
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar

FETÖ şüphelisi 235 polise 'Bylock' davası

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 235 polis hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ şüphelisi 235 polise 'Bylock' davası

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 235 polis hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:57
15 Okunma
FETÖ şüphelisi 235 polise 'Bylock' davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 175'i tutuklu 235 polis hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, ByLock kullanan emniyet görevlilerine ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanan 66'sı tutuklu 86 polise yönelik dosyadaki işlemleri tamamlayarak, iddianame düzenledi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

ilk duruşma 20 Mart'ta 

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 20 Mart'ta Silivri Cezaevinin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan 5'inin tahliyesine karar verirken, diğer 61 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Savcılığın soruşturma sonucunda 114'ü tutuklu 149 polis hakkında hazırladığı diğer iddianame ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, ilk duruşmanın Silivri'de 10 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamelerde, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock hakkında detaylı bilgilere yer verilerek, toplam 235 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de depremzedelere günde 12 bin kişilik yemek çıkarılıyor
Çanakkale'de depremzedelere günde 12 bin kişilik yemek çıkarılıyor
Emine Erdoğan, Bahreyn'de meslek edindirme merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bahreyn'de meslek edindirme merkezini ziyaret etti
MHP'den 4 isme ihraç talebi
MHP'den 4 isme ihraç talebi
Gebze'ye tikobilet.com ile ulaşın
Gebze'ye tikobilet.com ile ulaşın
'Siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur'
'Siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur'
"Hedeflerin gerçekleşmesi için tek başlı yönetim olması lazım"
"Hedeflerin gerçekleşmesi için tek başlı yönetim olması lazım"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ