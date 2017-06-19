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FETÖ şüphelilerinin eşleri Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü şüphelilerinin eşleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

FETÖ şüphelilerinin eşleri Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü şüphelilerinin eşleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:50
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FETÖ şüphelilerinin eşleri Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı

İpsala ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin eşleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Murat Y. idaresindeki 22 NH 921 plakalı aracı, Yeniceçiftlik Köyü yakınlarında durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen eski genel cerrah Mehmet Ali Y. (34), eski pratisyen hekim Meryem D. (31) ve Çorum'da örgütün mahrem imamlığını yaptığı iddia edilen Hatice Ç'yi (45) yakaladı.

Şüphelilerden Meryem D. ile Hatice C'nin, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan eşleri ile Yunanistan'da buluşacağının öğrenildiği belirtildi.

Firari eş örgüt elebaşısının korumalığını yapmış

Jandarma kaynaklarınca, Hatice C'nin Çorum Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütüne üye olmak", İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", suçlarından aranan, polis olduğu yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yıl korumalığını yaptığı, emekli olduktan sonra Zaman gazetesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, darbe girişimi sonrası da yurt dışına kaçtığı bildirildi.

Sürücü Murat Y. ile FETÖ şüphelileri Mehmet Ali Y, Meryem D. ve Hatice Ç, gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ şüphelileri
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