FETÖ şüphelileri zeki öğrencileri hedeflemiş

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 19 şüpheli arasında yer alan 5 "örgüt ablasının", orta okul, lise ve üniversite çağındaki zeki öğrencileri tespit ederek aileleriyle görüştükleri ve örgüte kazandırmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde dün sevk edildikleri adliyede tutuklanan aralarında daha önce meslekten ihraç edilen veya açığa alınan bazı memurların da yer aldığı 19 şüpheliden 5'inin "örgüt ablası" olduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, zanlı 5 kadının, örgütünün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarından, orta okul, lise ve üniversite çağındaki zeki öğrencileri tespit ederek aileleriyle görüştükleri ve örgüte kazandırmaya çalıştığı belirlendi.

Tamamı ev hanımı olan kadınların, örgüte kazandırdıkları öğrencilere kalacakları evleri hazırladıkları, öğrencileri koordine ettikleri ve evleri yönettikleri, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in kasetlerini izleterek etkilemeye çalıştıkları öğrencilere, kasette anlatılanlardan sözlü mülakat yaptıkları tespit edildi.

Örgüt ablalarının, öğrencilere örgütün dergi ve gazetelerine abone yapmaları ve eleman kazandırmaları için kota verdikleri, şüpheli erkeklerin ise kadınların örgüte kazandırdığı öğrencileri muhafaza etmeden görevli olduğu ve himmet toplantılarının organizasyonunu yaptıkları ileri sürüldü.

Özel harekat destekli operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekiplerce, 30 Haziran'da özel harekat polislerinin de katılımıyla kent merkezinde 45, Ankara'da ise bir adrese operasyon düzenlenmiş, aralarında ByLock kullandığı öne sürülenler ile daha önceden meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların da olduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki sorgularının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverilmiş, adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 5'i kadın 19 zanlı tutuklanmış, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.