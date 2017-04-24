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FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kişilerin de olduğu 9 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kişilerin de olduğu 9 kişi yakalandı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 11:26
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FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kişilerin de olduğu 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Meriç ilçesinde Serem köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 2'si 9 şüpheli tespit etti. Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yapılan ilk sorguda şüphelilerden 6'sının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi. Kaçaklar arasındaki bir kadının ise grupla ilişkisi araştırılıyor.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneFETÖKhkSerem Köyü
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