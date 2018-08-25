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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, FETÖ şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda gözaltına alındı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, FETÖ şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda gözaltına alındı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:19
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İsmet Y. (50), Mustafa Y. (21), Derya Y. (45) ve Rümeysa Y. (24) gözaltına alındı.

Grubun yanındaki çocuklar, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Zanlıların bazıları hakkında yakalama kararı ve ByLock kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneFETÖBylock
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