FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki 7 Fetullahçı Terör Örgütü üyesi şüphelisi ile zanlılara yardım eden göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, FETÖ ile bağlantılı iki grubun Yunanistan'a kaçmak üzere otomobil ve kamyonetle Edirne'ye geleceği bilgisini aldı.

Havsa ilçesinde beklemeye başlayan jandarma ekiplerinin kamyonu durdurmasına karşın "dur ihtarına" rağmen durdurulamayan şüpheli otomobil, lastikleri patlatılarak durduruldu.

Araçlarda "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan" aranma kayıtları ve ByLock kayıtları bulunanların da aralarında olduğu S.Ö (46), mali müşavir H.Ö (43), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni iken meslekten ihraç edilen F.K (41), örgütün dershanelerinde çalıştığı tespit edilen eski öğretmen S.G (29), M.K (34), Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden ihraç eski memur S.U (32) ihraç edilen polis memuru Ü.B (40) ile göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen A.G (33) ve C.B (37) yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen C.B, A.G ve S.G. tutuklandı.

H.Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Diğer 5 zanlının sorgusu sürüyor.