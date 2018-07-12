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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi ve eşi, askeri yasak bölgede yakalandı.

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi ve eşi, askeri yasak bölgede yakalandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi ve eşi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Yunanistan sınırında, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 2'si çocuk 4 kişilik grubu tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu belirlenen Bahaattin D. ve eşi İlknur D. gözaltına alınırken, çocukları şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Şüpheli Bahaattin D'nin ByLock kaydı bulunduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, eşi İlknur D'nin de FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandığı, yargılanması sonrası adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneFETÖHudut Kartalları
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