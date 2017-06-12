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FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıkacak

Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinin de bulunduğu 7'si tutuklu 44 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.

FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıkacak

Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinin de bulunduğu 7'si tutuklu 44 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.

12 Haziran 2017 Pazartesi 12:11
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FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıkacak

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 44 sanık yarın hakim karşısına çıkacak.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7'si tutuklu 44 şüpheli hakkında hazırlanan ve daha önce 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 153 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca 44 sanık arasında yer alan daha önce Kocaali İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapmış 4 eski emniyet mensubu hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Yarın görülmesine başlanacak davada sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, kameralar ile LCD monitörler, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatılan Ferizli Spor Salonunda yapılacak.

Polis ve jandarma ekiplerinin salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacağı davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, x-ray ve arama noktasından geçecek.

Salona, tutuklu sanık, tutuksuz sanık ve tanık, hakim ve savcı ile izleyici ve avukat olmak üzere dört bölümden giriş sağlanabilecek. Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan basın bölümünde duruşmayı takip edebilecek. Ayrıca salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmayacak.

İddianameden

İddianamede, Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan aralarında (KHK) Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyeleri öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da bulunduğu 44 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca emniyet mensubu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneğinin 23 Temmuz 2016'da KHK ile FETÖ/PDY ile bağlantısı ve irtibatı nedeniyle kapatıldığı ve dernekte arama yapıldığı belirtilen iddianamede, aramada FETÖ/PDY'nin finans ayağında bulunan, örgütün adam kazanma ve propaganda amacıyla kullandığı birçok kitap, dergi, gazete ve doküman ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, Kocaali ilçesine ait 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarının ele geçirilmesiyle derneğin kuruluş amacı dışında faaliyette bulunduğunun belirlendiği belirtilerek, "Kocaali İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir kısım personelle ilgili darbe teşebbüsünden önce haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu' olduğuna dair ihbarın bulunması karşısında soruşturma dosyamızda bulunan şüpheliler hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği' kapsamında soruşturma yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, sanıkların eylem, strateji ve amacı doğrultusunda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağlantı içerisinde bulundukları ve bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak üzerilerine atılı suçları işlediklerinin, sanık savunmaları, inceleme, yakalama, ev ve üst arama, el koyma tutanakları, "ByLock" tespit tutanağı, Bank Asya yazı cevabı, MASAK raporu, ele geçirilen örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar ve dosya kapsamıyla anlaşıldığı belirtildi.

Ayrıca iddianamede, Kocaali İlçe Emniyet Amirliğinde görevli 4 emniyet mensubunun silahlı güce sahip olmaları, elde edilen bilgiler, alınan beyanlarda darbe teşebbüsünden önce birçok emniyet personelinin darbe amacıyla yapılan hazırlıktan ve darbeden haberdar olduğu yönündeki anlatımlar da nazara alındığında, şüphelilerin örgüt üyesi olarak devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak için "anayasayı ihlal" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı savunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaFETÖKocaali Eğitim Gönüllüleri DerneğiFETÖ şüphelileri
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