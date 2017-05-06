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FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 2 hakime gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 2 hakime gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:52
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FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 2 hakime gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, Sivas'ın Zara ilçesinde görev yaptığı öğrenilen hakim M.K.O. ile Suşehri ilçesinde görevli hakim K.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

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FETÖFETÖ SoruşturmasıHSYKMeslekten Ihraç Edilen 2 Hakim
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