FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 2 hakime gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, Sivas'ın Zara ilçesinde görev yaptığı öğrenilen hakim M.K.O. ile Suşehri ilçesinde görevli hakim K.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.