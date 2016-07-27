Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

FETÖ soruşturmasında aranan Aliye Boydak adliyede

Kayseri'de, FETÖ sözde "imamlarından" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın da bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ soruşturmasında aranan Aliye Boydak adliyede

Kayseri'de, FETÖ sözde "imamlarından" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın da bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:10
580 Okunma
FETÖ soruşturmasında aranan Aliye Boydak adliyede

 Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "imamlarından" oldukları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince önceki gün gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aliye Boydak teslim oldu

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve firari olan 13 kişiden Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak, polise teslim oldu. Uşak'ta yakalanan bir kadın da Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2'si kadın 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

Vatandaşlardan "Vatan hainleri" tepkisi

Zanlıların midibüse bindirilişi sırasında hastanenin acil servisi önünde bekleyen vatandaşlar "İnsan katilleri, vatan hainleri, 200 adamı yediniz." diyerek tepki gösterdi.

Aramalarda 1 dolarlık banknotlar bulunmuştu

FETÖ'nün okulları ile yurtlarında eğitimcilik yapan ve örgüt adına düzenledikleri toplantılarla finans kaynağı temin ettikleri belirlenen "FETÖ imamlarından" Abdullah C, Ali K, Halit Ş, İlhan C, Murat F, Tekin B, Yasin İ, Zafer Ç, Bilal K, Mehmet Y, Murat T, Ömer A. ve Yunus B. gözaltına alınmış, Aliye Boydak'ın da aralarında bulunduğu firari 13 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait bir dolarlar bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 16:11
Anahtar Kelimeler:
Aliye BoydakBoydak HoldingKayseriUşakFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ