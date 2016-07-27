FETÖ soruşturmasında aranan Aliye Boydak adliyede

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "imamlarından" oldukları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince önceki gün gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aliye Boydak teslim oldu

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve firari olan 13 kişiden Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak, polise teslim oldu. Uşak'ta yakalanan bir kadın da Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2'si kadın 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

Vatandaşlardan "Vatan hainleri" tepkisi

Zanlıların midibüse bindirilişi sırasında hastanenin acil servisi önünde bekleyen vatandaşlar "İnsan katilleri, vatan hainleri, 200 adamı yediniz." diyerek tepki gösterdi.

Aramalarda 1 dolarlık banknotlar bulunmuştu

FETÖ'nün okulları ile yurtlarında eğitimcilik yapan ve örgüt adına düzenledikleri toplantılarla finans kaynağı temin ettikleri belirlenen "FETÖ imamlarından" Abdullah C, Ali K, Halit Ş, İlhan C, Murat F, Tekin B, Yasin İ, Zafer Ç, Bilal K, Mehmet Y, Murat T, Ömer A. ve Yunus B. gözaltına alınmış, Aliye Boydak'ın da aralarında bulunduğu firari 13 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait bir dolarlar bulunmuştu.