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FETÖ soruşturmasında 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilenlerin de olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilenlerin de olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 Mayıs 2017 Salı 10:38
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FETÖ soruşturmasında 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilenlerin de bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruşlardan 60, Milli Eğitim Bakanlığından 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden yaklaşık 40'ının gözaltına alındığı, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü, diğerlerinin gözaltına alma işleminin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve çoğunun KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFETÖ SoruşturmasıKanun Hükmünde Kararname
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