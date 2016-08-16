FETÖ soruşturmasında 44 şirkete operasyon

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla 44 şirkete operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,FETÖ'ye maddi destek sağladıkları ileri sürülen 44 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, bir holdingin de bulunduğu başta Üsküdar ve Ümraniye'deki adreslerde arama çalışmaları başlatıldı.

Operasyon kapsamında, söz konusu şirketlerin yöneticileri olduğu öğrenilen 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Polis ekiplerinin şirketlere ait binalardaki çalışmaları sürüyor.