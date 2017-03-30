FETÖ soruşturmasında 4 'asker abisi' tutuklandı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "asker abisi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından 10 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan 4'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla toplam 6 kişi serbest bırakıldı.
AA