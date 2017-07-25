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FETÖ soruşturması kapsamında 81 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında 81 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 Temmuz 2017 Salı 09:58
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FETÖ soruşturması kapsamında 81 kişiye gözaltı kararı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 81 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 13 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. 

Gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlanan operasyonda şu ana kadar 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ SoruşturmasıBylock
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