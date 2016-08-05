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FETÖ soruşturması 'bilgi edinme' kapsamı dışında

FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında işlem yürütülenler ile kapatılan kurumlara ilişkin bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakıldı.

FETÖ soruşturması 'bilgi edinme' kapsamı dışında

FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında işlem yürütülenler ile kapatılan kurumlara ilişkin bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakıldı.

05 Ağustos 2016 Cuma 13:18
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FETÖ soruşturması 'bilgi edinme' kapsamı dışında

 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun internet sitesinde, "Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kapsamındaki tedbir ve işlemlerle bilgi edinme başvuruları" hakkında 4 Ağustos'ta alınan ilke kararına yer verildi.

Kararda, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 silahlı darbe teşebbüsü neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde Olağanüstü Hal'in ilan edildiği ve kararın Türkiye Büyük Millet Meclis kararıyla onaylandığı anlatıldı.

Bu çerçevede, kararda, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinde yer alan tedbirlerle bunların uygulanmasına ilişkin işlemlerle ilgili yapılacak bilgi edinme başvurularının yanıtlanmasında izlenecek usul ve esaslar aktarıldı.

Buna göre, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin eki listelerde sayılarak kamu görevinden çıkartılan kişilerle kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler hakkındaki bilgi edinme başvurularının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 16'ncı, 19'uncu ve 20'nci maddeleri uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilmesi ve konu ile ilgili uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiğine oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve bu nedenlerle haklarında idari veya adli soruşturma başlatılan, açığa alınan ve/veya 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. ve 4. maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkartılan kişilerle ilgili bu işlemler ile bu kapsamda yürütülen adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca talep edilmesi durumunda başvuruların mezkur Kanunun 19'uncu ve 20'nci maddeleri uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilerek bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi gerektiği hususlarının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14'üncü maddesinin kurulumuza tanıdığı yetki çerçevesinde, 4982 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 13:19
Anahtar Kelimeler:
FETÖKhkOlağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri
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