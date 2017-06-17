FETÖ sohbet konularını ByLock'tan bildirmiş

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sözde sohbet toplantılarında anlatılacak konuların talimatının "Bylock" üzerinden yapıldığı belirtildi.

FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 7'si tutuklu 19 sanık hakkında, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Örgütün mali kaynakları ve yapılanmasının detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

Tutuksuz sanıklardan İ.G'nin iddianamedeki ifadesinde, Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM SEN) üyelerine verilen sohbetlerin konularının, FETÖ/PDY örgütü mensuplarının haberleşmede kullandıkları "ByLock" adlı program üzerinden talimatla bildirildiğini aktardı.

Örgüt tarafından yapılan sohbetlere katılımcıların ByLock üzerinden çağrıldığını belirten İ.G, "2014 yılında Hollanda'dan geldim. E.C. ve E.H. adlı şahıslar sohbet anlatımı yapıp yapmayacağımı sordu. Teklifi kabul edip bunun üzerine sohbet vermeye başladım. Sohbet konuları da E.C. ve E.H. tarafından ByLock üzerinden bildiriliyordu." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de ByLock programını E.H'nin isteği üzerine indirdiğini öne süren İ.G, şunları kaydetti:

"2015 yılı içerisinde Çorlu eğitimcilerinden cemaat adına sorumlu olan açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediğim öğretmen E.H. cep telefonuma ByLock programı indirmemi, kendileriyle buradan irtibat kurmam gerektiğini söyledi. Bu sırada yanımızda E. adlı kişi de vardı. Ben de ByLock programını Play Store'den indirdim. O zaman isteyen herkes bu programı indirebiliyor ancak yazışmalara dahil olamıyordu, çünkü karşı taraftan yetkili bir kişinin programı kullanmak isteyen kişiyi kabul etmesi gerekiyordu." dedi.