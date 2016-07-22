'FETÖ şizofrenik bir durumda'

TBMM 2012'de kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu BaşkanıNimet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini lanetlediğini söyledi.

TBMM'de kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'yla, tüm darbe ve darbe girişimlerini inceleme altına aldıklarını anlatan Baş, darbe ve muhtıra dönemlerinde yaşanan hadiseler karşısında üniversitelerin, medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, sermaye güçlerinin de aralarında olduğu herkesin darbecilerin yani gücün yanında yer aldığını aktardı.

Komisyon başkanlığı dönemi ve sonrasında kendisine hep "Türkiye'de darbeler dönemi kapandı mı?" diye sorulduğunu anımsatan Baş, "Her zaman 'Türkiye'de darbeler dönemi kapandı' cevabını vermeyi istedim ama Türkiye'de darbeler döneminin kapanması için darbe ve darbecilerle hesaplaşmanın, açıkçası o dönemlerde yargı önünde hesaplaşmanın hesap edilmesi gerekirdi." diye konuştu.

Hem toplumsal reflekslerin hem de iletişim araçlarının değişmesiyle darbe planlayacakların o dönemlerden farklı bir tutum içerisinde olacağına dikkati çeken Baş, "Bazen darbe yaşarken bile darbeyi hissetmeyeceğimizi, darbe döneminde de darbecilerin asimetrik bir mücadeleyi tercih edeceğini iddia ettim. Bu asimetrik mücadelenin gizli yapılanma ve silahla vatandaşlarının öldürülmesi sonucunu tahmin edebilecek değildim." değerlendirmesinde bulundu.

"Bombalar patlarken milletvekilleri Meclis'e gitti"

Parlamento çatısı altındaki tüm partilerin darbeye karşı hareket etmesini anlamlı bulduğunu belirten Baş, "Geçmiş siyasilerin başına gelenler ve bunların nasıl yaşandığına baktığımız zaman bugünkü Meclis'te bombalar patlarken bile milletvekilleri iktidarı ve muhalefetiyle Meclis'e gitti. Şimdi değişen şey buydu. Darbeciler hesap edemediği buydu." tespitinde bulundu.

Tüm darbe dönemlerinde terörün, toplumsal olayların, provokasyonların arttığına dikkati çeken Baş, özellikle askerin sivil iradeye bağlılığını geliştirici bir eğitim sisteminin uygulanmaya başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Nimet Baş, darbecilerin hemen hemen tamamının belli bir mantıkla hareket ettiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe yapan askerlerin geçmişteki profillerine baktığımız zaman, bu ülkeyi her zaman siyasilerden daha iyi düşüneceklerine ve yöneteceklerine inanırlar. Türkiye'de en iyi yetişen insanların kendileri olduğu inancı var. FETÖ ise buna ilaveten bence şizofrenik bir durumda." dedi.