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FETÖ sanıklarının 'bir dolar' bahaneleri

Iğdır'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 70 sanıktan bazıları, kendilerinde ele geçirilen bir dolara ilişkin ilginç savunmalar yaptı.

FETÖ sanıklarının 'bir dolar' bahaneleri

Iğdır'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 70 sanıktan bazıları, kendilerinde ele geçirilen bir dolara ilişkin ilginç savunmalar yaptı.

26 Şubat 2017 Pazar 15:59
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FETÖ sanıklarının 'bir dolar' bahaneleri

IĞDIR 

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)  faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suça karışanların saptanması amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile 2 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent, 6 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 3 daire başkanı, 6 şube müdürü, 5 araştırma görevlisi, 17 akademisyen ve 4 öğrencinin de bulunduğu bir kısmı tutuklu 70 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda sanıklara "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütü propagandası yapma" ile "Zincirleme şekilde görevini kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçlarından 8 yıl 6 aydan 28 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanıklardan ilginç "1 dolar" savunmaları

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yapılan aramalarında bir ABD doları ve fotokopisi bulunan sanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, bu kişilere verilen sembolik bir doların, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen tarafından "kutsanmış" olduğu ve örgüt üyelerine başarılı çalışmalarından dolayı gönderildiği görüşü aktarıldı.

İddianamede, dosya kapsamında tutuklanan sanıklardan Yrd. Doç. Dr. K.A.K'nin ifadesinde, örgüt ile herhangi bir bağlantısının olmadığını, eylemlerine de hiçbir şekilde iştirak etmediğini öne sürdüğü belirtildi.

Cüzdanında ele geçirilen bir dolar fotokopisinin bu örgüt ile hiçbir alakası olmadığını ileri sürdüğü aktarılan K.A.K'nin, "Beyan ettiğim üzere, ben bu fotokopiyi din kültürü derslerinde konu olarak anlatmak için yanımda bulunduruyordum. Bunun dışında bir maksadım yoktur." savunmasını yaptığı anlatıldı.

"Oğlumun koleksiyonuna ait"

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Yrd. Doç. Dr. M.Ç'nin de iş yerindeki aramada ele geçirilen bir doların, oğlunun koleksiyonuna ait olduğunu söylediği anlatıldı.

Bulunan bir doların herhangi bir örgütsel anlamı olmadığını öne süren M.Ç'nin, "Bu koleksiyona ilişkin fotoğrafları avukatım dosyaya ibra edecek. Ben 17-25 Aralık süreci sonrasında etrafımda bulunan insanlara 'bu yapılanmaya fayda sağlayacak davranışta bulunmayın, gazetelerine abone olmayın, bağışta bulunmayın. Bunları yaparsanız yaptığınız yardımlar size kurşun olarak döner' şeklinde açık bir şekilde söylemlerde bulundum." dediği belirtildi.

Düğünde bahşiş olarak verilen dolarlardan

İddianamede, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan tutuksuz sanık Yrd. Doç. Dr. Ö.Y'nin de evinde ele geçirilen bir doların düğünlerde bahşiş olarak orkestraya verilen dolarlardan birisi olduğunu, evde bu paranın varlığından bile haberlerinin olmadığını öne sürdüğü kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖSanıkDolarBahaneÖnce Vatan Gazetesi
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