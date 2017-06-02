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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 5 sanıktan biri 7 yıl 6 ay, 5'i ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 5 sanıktan biri 7 yıl 6 ay, 5'i ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

02 Haziran 2017 Cuma 15:12
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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 5 sanıktan biri 7 yıl 6 ay, 5'i ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına tutuklu sanıklar Yasin Kılıç, Mehmet Ünlütabak, Mehmet Sağıroğlu, Orhan Uslu ve Serkan Arıoğlu ile tutuksuz sanık Aygün Çağla Köse katıldı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Yasin Kılıç'a 7 yıl 6 ay, diğer 5 sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Ünlütabak, Sağıroğlu ve Uslu'yu, tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliye etti.

AA

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