FETÖ sanıkları hesap vermeye devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 15 Temmuz darbe girişimi, kumpas ve bazı kurumlardaki yapılanmalarına yönelik açılan 10 davanın ilk duruşması ile devam eden 11 davanın duruşmaları, İstanbul ağır ceza mahkemelerinin nisan ayı takvimini doldurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalar da devam ediyor.

İstanbul Adliyesindeki ağır ceza mahkemelerinde nisanda "Tahşiyecilere kumpas", "25 Aralık darbeye teşebbüs", "Hrant Dink Cinayeti" ile MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve CHP Milletvekili Enis Berbereoğlu'nun yargılandığı davaların yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgaline ilişkin açılan davaların görülmesine devam edilecek.

Nisan ayında ayrıca 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Ulus'taki TRT binası ile Beşiktaş'taki Digitürk binalarının ele geçirilmesi girişimleri ile FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (ikinci dava), Türk Telekom ve adliye yapılanmaları ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanları ve bazı askerlere ilişkin açılan davalarda, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İlk duruşmalar

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen eski BDDK müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 21'i tutuklu 26 şüphelinin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında başlayacak.

FETÖ'nün darbe girişiminde Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalışan ve 1 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına neden olan askerlere ilişkin iddianamede kapsamında 18'i tutuklu 58 asker sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 4 Nisan Salı günü İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

"ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 114'ü tutuklu 149 polis hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Nisan Pazartesi günü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında yapılan duruşma salonunda başlayacak. Duruşmalar, hafta boyu devam edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan aralarında 7 profesörün de bulunduğu 21'i tutuklu 83 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 10 Nisan Pazartesi günü başlanacak. Duruşmalar hafta boyu sürecek.

FETÖ'nün cezaevi yapılanması kapsamında 70 infaz koruma memurunun yargılanacağı "ByLock" davasının ilk duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Nisan Salı günü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda gerçekleştirilecek.

FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Nisan Pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda başlanacak.

Ulus'taki TRT binası ile Beşiktaş'taki Digitürk binalarını ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Nisan Pazartesi günü Silivri'de yapılacak.

Türk Telekom'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla haklarında dava açılan 62'si tutuklu 23'ü yakalamalı 93 sanığın yargılanmasına, 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak.

"ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 15 asker hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması, 18 Nisan Salı günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin 87'si tutuklu 129 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 24 Nisan Pazartesi günü İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde Silivri'de başlayacak.