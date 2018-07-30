FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, ağustosta 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 30 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, ağustos ayında 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 30 dava görülecek. Davalarda bin 980 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 ilde 10, FETÖ/PDY'ye yönelik 11 ilde 20 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 960, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 20 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanığın yargılanmasına 1 Ağustos'ta devam edilecek.

Aynı gün, Ankara'da, FETÖ'nün "ışık evleri" yapılanmasına yönelik 50 sanığın yargılandığı dava ile örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 35 sanığın yargılandığı dava, İstanbul'da da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılandığı dava ve Atatürk Havalimanının işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava görülecek.

Ağustos ayı içinde, Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı dava, darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkoyulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı dava, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava ve FETÖ üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de bulunduğu 91 kişinin yargılandığı dava Ankara, Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı dava İstanbul'daki mahkemelerde görülmeye devam edecek.

Ağustos ayında görülecek bazı davalar şunlar:

1 AĞUSTOS

Dava adı: Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (151 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi-Sincan

Tarih: 1-17 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanması davası (35 sanıklı)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi-Sincan

Tarih: 1-3 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün ışık evleri yapılanması davası (50 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Sincan

Tarih: 1-2 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası (117 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 1-16 Ağustos

Saat: 10.00

Dava adı: Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (126 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 1-17 Ağustos

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 1-31 Ağustos

Saat: 11.00

2 AĞUSTOS

Dava adı: Koza-İpek Holding davası (45 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi-Sıhhiye Adliyesi

Tarih: 2 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'ün Nazilli öğretmen yapılanmasına ilişkin dava (87 sanıklı)

Yer: Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Ağustos

Saat: 10.00

Dava adı: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (9 sanıklı)

Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Ağustos

Saat: 10.30

3 AĞUSTOS

Dava adı: Komiser yardımcılarının yargılandığı FETÖ/PDY davası (60 sanıklı)

Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Ağustos

Saat: 10.00

6 AĞUSTOS

Dava adı: FETÖ'nün kaset komplosu davası (171 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Sincan

Tarih: 6-10 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava (13 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Sıhhiye Adliyesi

Tarih: 6 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 6-10 Ağustos

Saat: 10.00

7 AĞUSTOS

Dava adı: Eski katip ve infaz koruma memurlarının yargılandığı dava (17 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Ağustos

Saat: 10.00

Dava adı: Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava (90 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Ağustos

Saat: 10.00

Dava adı: Yüksekova'daki darbe girişimi davası (5 sanıklı)

Yer: Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Ağustos

Saat: 10:00

8 AĞUSTOS

Dava adı: FETÖ'nün Nazilli'deki işadamı ve finans kaynaklarına ilişkin dava (108 sanıklı)

Yer: Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Ağustos

Saat: 10.00

13 AĞUSTOS

Dava adı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması davası (57 sanıklı)

Yer: Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13-18 Ağustos

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" davası (44 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Ağustos

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davası (17 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih:13 Ağustos

Saat: 10.00

14 AĞUSTOS

Dava adı: Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı dava (8 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi-Sıhhiye Adliyesi

Tarih: 14 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: Adana'daki FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik dava (21 sanıklı)

Yer: Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ağustos

Saat: 09.30

15 AĞUSTOS

Dava adı: ÖKK'deki darbe girişimi davası (68 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Sincan

Tarih: 15-16 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: Sakarya'daki darbe girişimine ilişkin dava (222 sanıklı)

Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ "mütevelli heyeti yapılanması"na yönelik dava (9 sanık)

Yer: Burdur Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Ağustos

Saat: 14.00

16 AĞUSTOS

Dava adı: FETÖ'nün Muğla'daki "çatı yapılanması" davası (41 sanıklı)

Yer: Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Ağustos

Saat: 09.00

27 AĞUSTOS

Dava adı: FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki "kripto yapılanması"na ilişkin dava (43 sanıklı)

Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Ağustos

Saat: 10.00

28 AĞUSTOS

Dava adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik dava (63 sanıklı)

Yer: Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Ağustos

Saat: 09.30

29 AĞUSTOS

Dava adı: Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in yargılandığı dava

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi-Sıhhiye Adliyesi

Tarih: 29 Ağustos

Saat: 09.30

Dava adı: 2010 KPSS sorularının sızdırılması davası (91 sanıklı)

Tarih: 29 Ağustos

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi-Sıhhiye Adliyesi

Saat: 09.30