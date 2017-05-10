Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95952
ALTIN
141.171
DOLAR
3.5862
STERLIN
4.6439
EURO
3.9008
Çin'den füze denemesi
Çin'den füze denemesi
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Annenize,“Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...

FETÖ sanığının 'Bank Asya' savunması itibar görmedi

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY davasında İsmail Tayfur'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın "Bank Asya" savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

FETÖ sanığının 'Bank Asya' savunması itibar görmedi

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY davasında İsmail Tayfur'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın "Bank Asya" savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:37
74 Okunma
FETÖ sanığının 'Bank Asya' savunması itibar görmedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık Tayfur, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen ay görülen duruşmada 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ege Üniversitesinde tekniker olarak çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten atıldığını belirten Tayfur, savunmasında, Bank Asyada hesabının olduğunu ifade etti. Ancak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla buraya para yatırmadığını iddia eden Tayfur, suçlamaları reddetti.

Bilirkişi raporunda ise özel bir bankadan 11 Eylül 2014'te 10 bin lira kredi kullanan sanığın, bunun 9 bin 900 lirasını 12 Eylül 2014'te Bank Asyaya yatırdığının tespit edildiği vurgulandı.

Rapora ilişkin diyecekleri sorulan Tayfur, "İşe bisikletle gidip geliyordum. Araç almak istiyordum. Özel bir bankadan 10 bin lira kredi çektim, ertesi gün de bunu Bank Asya hesabına 91 gün vadeli yatırdım. Aslında araba bulsaydım parayı bankadan çekecek, araba satın alacaktım. Ancak sonradan parayı almaktan vazgeçtim. Bank Asyaya para yatırdıktan 5 ay sonra da çektim. Bilirkişi raporuna bir diyeceğim yoktur. Araba almak için kredi çekmiştim." şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunduğu kanaatine vardığı Tayfur'un, Bank Asyaya ilişkin savunmasına neden itibar edilmediğine ise mahkumiyetle ilgili gerekçeli kararında yer verdi.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanığın, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde faiz karşılığında kullandığı kredi miktarını kar payı veren ancak daha düşük bir gelir sağlayan Bank Asya hesabına para yatırma şeklindeki eyleminin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatını yerine getirmeye yönelik olduğu, araba alacağı yönündeki savunmasının ise paranın hesapta bulundurulduğu 12 Eylül 2014-16 Şubat 2015 aralığındaki sürenin uzunluğu ve araç alınmamış olması hususu da dikkate alınıp cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek, bu savunmaya itibar edilmemiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir 13. Ağır Ceza MahkemesiFETÖFETÖ SanığıBank Asya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün 'askeriye abisi' gizli bilgileri cevşende saklamış
FETÖ'nün 'askeriye abisi' gizli bilgileri cevşende saklamış
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanması operasyonunda 68 gözaltı
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanması operasyonunda 68 gözaltı
Antalya'da DEAŞ davasında karar
Antalya'da DEAŞ davasında karar
FETÖ'nün dernek yöneticilerine 'ByLock'tan tutuklama
FETÖ'nün dernek yöneticilerine 'ByLock'tan tutuklama
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame iade edildi
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame iade edildi
Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası görülüyor
Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası görülüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ