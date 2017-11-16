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FETÖ sanığından komik 'ByLock' savunması

Malatya'da, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan eski öğretmen, hakkındaki "ByLock" suçlamalarını reddederek, "Tesadüf olabilir, hiçbir bilgim yok." şeklinde savunma yaptı.

FETÖ sanığından komik 'ByLock' savunması

Malatya'da, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan eski öğretmen, hakkındaki "ByLock" suçlamalarını reddederek, "Tesadüf olabilir, hiçbir bilgim yok." şeklinde savunma yaptı.

16 Kasım 2017 Perşembe 16:42
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FETÖ sanığından komik 'ByLock' savunması

Malatya'daFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski öğretmen, mahkemeye ulaşan "ByLock" raporunda, kullanıcı adında annesinin ismi, şifresinde de kendi adının baş harflerinin tespit edilmesine rağmen hakkındaki suçlamayı reddederek, "Tesadüf olabilir, hiçbir bilgim yok." şeklinde savunma yaptı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan kadın öğretmen S.D. ile avukatı hazır bulundu.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen sanık S.D, aleyhindeki raporu kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu'nun, "Ayşe, annenin adı değil mi?" sorusuna karşılık sanık S.D, "Evet, annemin ismi." yanıtını verdi.

Türkoğlu'nun, "ByLock tespiti yapılan numarada programa giriş için kullanıcı adında annenin ismi, şifrende ise adının baş harfleri bulunuyor." demesi üzerine sanık S.D, "ByLock kullanmadım. Tesadüf olabilir, hiçbir bilgim yok." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Türkoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığa, "Annenin seni düşündüğü kadar sen anneni düşünmüyorsun. Tutuklu olduğun dönem buraya gelip ağladı senin için." diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFETÖBylock
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