FETÖ sanığından 'Bayrak taşıyan kadına ateş edildiğini gördüm' beyanı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma için söz verilen sanık Tahsin Aslan Yakuli, asteğmen rütbesiyle askere alındığını ve devamında 28. Mekanize Piyade Tugayına atandığını aktardı. Darbe girişiminin yaşandığı gece nöbetçi olduğunu, birliğe yeni katılan erlerin kayıt işlemlerini yaptığını anlatan Yakuli, alarm verilmesi üzerine Zırhlı Piyade Taşıyıcı (ZPT) ile birlikten çıktıklarını söyledi.

Araçta kendisi dışında 2 uzman çavuş ve erlerin olduğunu aktaran Yakuli, emniyet binasına yaklaştıklarında silah sesleri geldiğini ve elinden yaralandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş çıktığını düşündüm. Bir patlama oldu, aracı kullanan askere 'Bir şey gördün mü?' diye sordum. O da 'Her yer bembeyaz oldu, göremedim' dedi. Bunun üzerine nerede olduğumuzu sordum, 'Emniyetin bahçesindeyiz' dedi. Telsizden çağrı yaptım, cevap alamadım. Bu esnada araca yabancı cisimlerle vuruyorlardı. Daha sonra arabaya bir polis bindi. 'Darbe yapılıyor. Ne yazık ki kandırıldınız. İfadenizi almamız gerekiyor' dedi. Hiçbir zorluk göstermeden gözaltına alındık."

Darbe girişiminden habersiz olduğunu ve hiçbir canlıya ateş etmediğini, sadece uyarı için havaya ateş ettiğini öne süren sanık Yakuli, FETÖ üyesi olmadığını beyan ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Ne yaparsanız yapın vurun onları"

Savunma yapan tutuksuz sanık B.P, ZPT şoförü olduğunu ve yarbay Ejder Yıldırım'ın emriyle birlikten çıkarak emniyet binasına gittiklerini bildirdi. Yıldırım'ın nizamiyede rütbeli askerlere kendisini takip etmelerini söylediğini aktaran B.P, emniyete gittiklerinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Emniyetin oraya gittiğimizde Ejder Yıldırım telsizden, 'Atış serbest. İçerde teröristler var. Ne yaparsanız yapın vurun onları' dedi. TOMA'ların yolu kapattığı sırada Savaş Kurnaz ve Ömer İşler'in TOMA'lara doğru uçaksavarlarla ateş ettiğini gördüm. Kurnaz ve İşler'e atış emrini kim verdi bilmiyorum."

Ambulansa ateş etmişler

Tutuksuz sanık D.D, darbe girişiminden kısa süre önce vatani görevi için 28. Mekanize Piyade Tugayı'na katıldığını, 15 Temmuz akşamında da alarm verilmesi üzerine ZPT ile birlik dışına çıktıklarını ifade etti.

Terör saldırısı bahanesiyle emniyete götürüldüklerini ifade eden D.D, "Ejder Yıldırım'ın elindeki kısa dipçikli HK-33 silahıyla, elinde Türk bayrağı olan kadına ateş ettiğini gördüm. Daha sonra kadın yere düştü. Ali Görmez'in de ambulansa ateş ettiğini gördüm. Sonrasında Görmez'in TOMA'nın içine silahını doğrulttuğunu gördüm. Ancak ateş edip etmediğini görmedim. TOMA'ların orada vurulan birini çeken bir başka kişiye de Yıldırım'ın ateş ettiğini gördüm. Biz direnmeden polise teslim olduk." ifadelerini kullanarak beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar İ.S, E.S. ve E.K. de darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ve silah kullanmadıklarını dile getirerek beraat taleplerini mahkeme heyetine iletti.