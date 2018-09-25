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FETÖ sanığına 'duygu sömürüsü yapma' uyarısı

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen tutuklu sanığın yargılanması esnasında mahkeme başkanı sürekli olarak aile mağduriyetinden bahseden sanığı, "duygu sömürüsü yapmayın" diyerek uyardı.

FETÖ sanığına 'duygu sömürüsü yapma' uyarısı

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen tutuklu sanığın yargılanması esnasında mahkeme başkanı sürekli olarak aile mağduriyetinden bahseden sanığı, "duygu sömürüsü yapmayın" diyerek uyardı.

25 Eylül 2018 Salı 12:14
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FETÖ sanığına 'duygu sömürüsü yapma' uyarısı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında tutuklu sanık Fatih K. hazır bulundu.

Savunma yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

17-25 Aralık sürecinde Eskişehir Adliyesi önünde, kapatılan Bank Asya lehine eyleme katıldığını kabul eden sanık Fatih K, "O tarihlerde bu tarz eylemlerin suç olduğuna dair bir durum söz konusu değildi. Bir vatandaş olarak bulundum. ByLock iddialarını kabul etmiyorum. Ailem perişan oldu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Gerekirse elektronik kelepçe takın." dedi.

"Aileni düşünseydin burada olmazdın"

Mahkeme Başkanı, sürekli olarak aile mağduriyetinden bahsetmesi üzerine sanığı, "Aileni düşünseydin burada olmazdın. Söz hakkını alırım. Mütalaaya karşı söyleyeceğin bir sözün varsa söyle. Aileniz üzerinden duygu sömürüsü yapmayın." diyerek uyardı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, davanın kararı için duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFETÖ SanığıDuygu Sömürüsü Yapma
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