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FETÖ sanığı Yıkılkan da darbe girişiminde katıldığı eylemleri hatırlamadı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin savunma yapan Yıkılkan, eski Muhafız Alay Komutanı Barış'ın kendisiyle ilgili ifadelerini kabul etmedi.

FETÖ sanığı Yıkılkan da darbe girişiminde katıldığı eylemleri hatırlamadı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin savunma yapan Yıkılkan, eski Muhafız Alay Komutanı Barış'ın kendisiyle ilgili ifadelerini kabul etmedi.

02 Haziran 2017 Cuma 16:26
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FETÖ sanığı Yıkılkan da darbe girişiminde katıldığı eylemleri hatırlamadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın onuncu celsesinde savunma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, eski Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ı yalanlayarak, sıkıyönetim ilan edildiğini söylemediğini ileri sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Davanın onuncu celsesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Yıkılkan'ın savunmasıyla başladı.

Orgeneral Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan'ın aleyhine verdiği ifadeleri kabul etmeyen sanık Yıkılkan, arama odasından çıkan darbeye ilişkin notların da kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Yıkılkan, Adil Öksüz'ün düzenlediği darbe toplantılarına da katılmadığını savundu.

Genelkurmay Karargahı'nda görüldüğü fotoğraflara değinen Yıkılkan, görev yeri olduğu için o gece karargahta olduğunu öne sürdü. Yıkılkan, fotoğraflarda birlikte görüldüğü Mehmet Partigöç, Doğan Öztürk ve Gökhan Eski ile koridorda bir kez karşılaştığını, bunun dışında bu kişilerle bir araya gelmediğini iddia etti.

"Benim el yazım değil"

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, odasında yapılan aramada darbeye ilişkin notlar bulunduğunu hatırlatması üzerine Yıkılkan, not üzerindeki yazının kendisine ait olmadığını savundu. Dik'in, "Ben sizin yazınız demiyorum, sizin odanızda bulunmuş." demesine karşılık Yıkılkan, "Olabilir. Odamda kar başlığı da çıktı. Benim kar başlığım yok." diye konuştu.

Ümit Gencer ile telefon görüşmeleri sorulan Yıkılkan, "Doğrudur, aradı. Bir sıkıyönetim bildirisi diye bir şey okuyacağını söyledi. Ben de ona okuma dedim." savunmasını yaptı.

Fırat Alakuş ile yaptığı görüşmeyi hatırlamadı

Sanık Yıkılkan, Fırat Alakuş ile yaptığı görüşmeyi hatırlamadığını belirterek, Mehmet Dişli ile de görüştüğünü, Dişli'nin karargahtaki güvenlik durumunu sorduğunu öne sürdü.

AA

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