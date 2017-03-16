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FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması

Iğdır'da FETÖ'den tutuklu sanık eski Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz'ın, görev yerini değiştirdiği personelini bir yıl süreyle dinlettirdiği iddianamede yer aldı.

FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması

Iğdır'da FETÖ'den tutuklu sanık eski Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz'ın, görev yerini değiştirdiği personelini bir yıl süreyle dinlettirdiği iddianamede yer aldı.

16 Mart 2017 Perşembe 11:39
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FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)  faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suça karışanların saptanması amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile görevden uzaklaştırılan 2 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent, 6 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 3 daire başkanı, 6 şube müdürü, 5 araştırma görevlisi, 17 akademisyen ve 4 öğrencinin de aralarında bulunduğu 70 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 176 sayfalık iddianamede, eski rektör Yılmaz'ın gözaltına alındığı sırada Iğdır Üniversitesi rektörlük konutunda ve ofisindeki aramalarda, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait el kitabı, Bank Asya'ya ait kredi kartı, bu bankaya ait hesap cüzdanları, dekontlar ile bilgisayar, sim kartlar ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. 

"İstihbarat müdürüne personelini dinlettirmiş"

Yılmaz'ın, aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Mart 2012'de "Genel Sekreter Yardımcılığı" görevinden alınıp tenzili rütbe ile" Kütüphane Daire Başkanlığı"na atadığı Mehmet Kırbaş'ı bir yıl boyunca usulsüz olarak dinlettirdiği iddianameye yansıdı.

İddianamede, usulsüz istihbari dinlemeler nedeniyle Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma dosyasında Kırbaş'ın müşteki sıfatıyla yer aldığının görüldüğü, Kırbaş'ın beyanına göre hakkındaki istihbari dinlemenin rektör İbrahim Hakkı Yılmaz'ın talimatıyla dönemin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi tarafından yapıldığının bildirildiğine işaret edildi.

Dosyada "sanık" sıfatıyla yer alan, suç tarihinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olan ve KHK ile 16 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilen Tahir Soyuslu ve Yılmaz'ın, tanık beyanlarını doğrular nitelikte 23 Şubat 2012 tarihinde cep telefonundan görüştüklerinin belirlendiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu dosyasının incelenmesinde tanık Mehmet Kırbaş'ın 5 Nisan 2012 ile 3 Nisan 2013 tarihleri arasında dört kez üç ay süreyle usulsüz olarak istihbari nitelikte dinlenildiği anlaşılmıştır. Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde Yılmaz, FETÖ/PDY üyesi olmasının verdiği kolaylıktan faydalanarak dönemin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Tahir Soyuslu ile irtibata geçerek ters düştüğü Kırbaş'ın usulsüz olarak istihbari mahiyette teknik takibinin yapılmasını sağlamıştır. Kırbaş hakkında herhangi bir örgüt ismi verilmeksizin usulsüz biçimde Yılmaz'ın azmettirmesiyle 1 yıl boyunca teknik takip uygulanmıştır."

İddianamede, toplanan deliller ve dosya kapsamına göre şüphelinin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Zincirleme şekilde görevini kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçlarından 8 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. İbrahim Hakkı YılmazFETÖ
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