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FETÖ sanığı polis müdüründen 'büyük hata yapmışım' itirafı

Erzurum'da, FETÖ'nün emniyet yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Şahin, "Büyük hata yapmışım. Darbe gecesi durumu anladım." şeklinde savunma yaptı.

FETÖ sanığı polis müdüründen 'büyük hata yapmışım' itirafı

Erzurum'da, FETÖ'nün emniyet yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Şahin, "Büyük hata yapmışım. Darbe gecesi durumu anladım." şeklinde savunma yaptı.

11 Nisan 2017 Salı 16:11
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FETÖ sanığı polis müdüründen 'büyük hata yapmışım' itirafı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı öne sürülen eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü İdiris Şahin ile eski Emniyet Amiri Mehmet Yaşar Ayhan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Yaşar Ayhan ve İdiris Şahin ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunması sonrası savunması alınan sanıklardan Ayhan, 2014 yılı sonuna doğru Erzurum'a geldiğinden kentte tanıdığının olmadığını söyledi.

Devre arkadaşı Nurettin Öner'in kendisini bulup yakınlık gösterdiğini belirten Ayhan, "Aynı devre arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk olduğunu, benim de katılmamı istedi. Ben de başka bir şey düşünmeden ve sosyalleşmek adına bu toplantılara katıldım." dedi.

Cemaat ile ilgili hiç bir faaliyete katılmadığını, himmet vermediğini öne süren Ayhan, örgüt üyesi olduğu iddiasını kabul etmedi.

"Büyük hata yapmışım"

Diğer sanık Şahin ise daha önce Hatay'da görev yaptığını, Hatay'dayken oradaki devre arkadaşları ile sosyalleşme adına bu toplantılara katıldığını, Erzurum'a geldiğinde de devre arkadaşı olan Nurettin Öner'in yönlendirmesiyle sohbetlere katıldığını iddia etti.

Sohbetlere dini hassasiyetle katıldığını anlatan Şahin, "17-25 Aralık'ta olayın nispeten durumunu anladım fakat siyasi bir kavga olduğunu ve ileride düzelebileceğini düşünerek gruptan ve toplantılardan ayrılmadım. Burada büyük hata yapmışım. Darbe gecesi durumu anladım. Darbe gecesi arkadaşlara silah ve çelik yelek dağıttım. Uzun namlulu silahlarla il içerisinde görev yerlerine dağılımlarını sağladım. Elimden gelen çabayı da gösterdim. Ben kesinlikle bir terör örgütü üyesi değilim."

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Şahin ve Ayhan'ın FETÖ/PDY yapılanmasına ve toplantılarına katıldıklarının sabit olduğunu, savunmalarında örgütün işleyişi ve üyeleri hakkındaki bilgiler paylaşmaları sebebiyle etkin pişmanlıktan yararlanmaları gerektiğini belirterek, sanıkların etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri amacıyla duruşmayı erteledi.

AA

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ErzurumFETÖ SanığıFETÖ Sanığı Polis MüdürüFETÖ
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