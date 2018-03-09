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FETÖ sanığı il imamı öğretmene 15 yıl hapis

Erzincan'da, "silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu" iddiasıyla yargılanan ve FETÖ/PDY'nin il imamlığını yaptığı öne sürülen sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı il imamı öğretmene 15 yıl hapis

Erzincan'da, "silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu" iddiasıyla yargılanan ve FETÖ/PDY'nin il imamlığını yaptığı öne sürülen sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09 Mart 2018 Cuma 16:30
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FETÖ sanığı il imamı öğretmene 15 yıl hapis

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve örgütün il imamlığını yaptığı öne sürülen Zeki Fışkın ile avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ile bu program üzerinden yazışmalar tespit edilen Fışkın, programı kullanmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgütte yönetici de olmadığını iddia eden Fışkın, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Fışkın'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Erzincan'da örgüte ait özel okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenen Fışkın'ın bir dönem FETÖ/PDY'nin il imamı olarak görev yaptığı belirlenmişti.

Örgütün ildeki tüm faaliyetlerini yönlendirdiği tespit edilen Fışkın'ın dava dosyasına delil olarak giren tespit ve değerlendirme raporunda "ByLock" kullanıcısı olduğunu aktarılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanFETÖ
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