Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94002
ALTIN
194.811
DOLAR
4.7568
STERLİN
6.2610
EURO
5.5008
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
Yüzde 5'i evden çalışıyor
Yüzde 5'i evden çalışıyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde...
Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor'da
Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor'da

FETÖ sanığı eski yarbayın üzerinden 'motivasyon notu' çıktı

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbayın üstünde cezaevine götürülürken "teslimiyet, sabır ve zafer" yazılı motivasyon notu bulundu.

FETÖ sanığı eski yarbayın üzerinden 'motivasyon notu' çıktı

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbayın üstünde cezaevine götürülürken "teslimiyet, sabır ve zafer" yazılı motivasyon notu bulundu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:40
20 Okunma
FETÖ sanığı eski yarbayın üzerinden 'motivasyon notu' çıktı

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbayın üstünde cezaevine götürülürken "teslimiyet, sabır ve zafer" yazılı motivasyon notu bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMotivasyon Notu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütünün barınma alanları hava harekatıyla vuruluyor
Terör örgütünün barınma alanları hava harekatıyla vuruluyor
Selçuk Özdağ; “Seçimler demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmeli”
Selçuk Özdağ; “Seçimler demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmeli”
İŞKUR'un işe yerleştirmeleri 6 milyonu geçti
İŞKUR'un işe yerleştirmeleri 6 milyonu geçti
Suruç'taki saldırıyla ilgili 19 zanlının emniyette işlemleri sürüyor
Suruç'taki saldırıyla ilgili 19 zanlının emniyette işlemleri sürüyor
Kamera kayıtlarındaki görüntüsünü inkar etti
Kamera kayıtlarındaki görüntüsünü inkar etti
ABD uçuşlarında toz madde yasağı
ABD uçuşlarında toz madde yasağı
Polatlı darbe davası kararının gerekçesi açıklandı
Polatlı darbe davası kararının gerekçesi açıklandı
Çay bahçeleri seçim günü kapalı olacak
Çay bahçeleri seçim günü kapalı olacak
PKK'ya para karşılığında araç temin ettiğini kabul etti
PKK'ya para karşılığında araç temin ettiğini kabul etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ