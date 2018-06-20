FETÖ sanığı eski yarbayın üzerinden 'motivasyon notu' çıktı

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbayın üstünde cezaevine götürülürken "teslimiyet, sabır ve zafer" yazılı motivasyon notu bulundu.
AA
FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbayın üstünde cezaevine götürülürken "teslimiyet, sabır ve zafer" yazılı motivasyon notu bulundu.
FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbayın üstünde cezaevine götürülürken "teslimiyet, sabır ve zafer" yazılı motivasyon notu bulundu.
FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbayın üstünde cezaevine götürülürken "teslimiyet, sabır ve zafer" yazılı motivasyon notu bulundu.
AA