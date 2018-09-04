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FETÖ sanığı eski üsteğmenden 'sınav soruları' itirafı

Kayseri'de askeri sınav sorularının kendisine verildiğini itiraf eden FETÖ sanığı ihraç üsteğmene, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski üsteğmenden 'sınav soruları' itirafı

Kayseri'de askeri sınav sorularının kendisine verildiğini itiraf eden FETÖ sanığı ihraç üsteğmene, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

04 Eylül 2018 Salı 14:02
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FETÖ sanığı eski üsteğmenden 'sınav soruları' itirafı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski üsteğmen, etkin pişmanlıkta bulunarak askeri sınav sorularının kendisine verildiğini itiraf etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık ihraç üsteğmen A.A. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık A.A, savunmasında, örgütün evlerinde kaldığını, "abilik" yaptığını ve dershanelerine gittiğini söyledi. Örgütle iltisaklı dershanede bir süre öğretmenlik yaptığını belirten A.A, sohbetlere katıldığını, himmet verdiğini, kapatılan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergilerine abone olduğunu anlattı.

Örgüt mensuplarının kendisini askeri okullara yönlendirdiğini ve bu kişiler tarafından Samsun'da 2010 yılında kendisine askeri sınav sorularının verildiğini itiraf eden A.A, şunları söyledi:

"Bulunduğum eve 2 örgüt mensubu geldi. Sınav sorularını vermeden önce, buradaki konuşmaların aramızda kalacağı konusunda bana yemin ettirdiler. Sonra bilgisayarı açarak 30 sınav sorusunu bana gösterdiler. Diğer soruları göstermediler. Ben bunun doğru olmadığını söyledim. Bana, 'sınavı kazanamazsan bunun da vebali vardır.' dediler. Sonraki gün sınava girdim, bana gösterdikleri soruların tamamı çıktı. Sınavı ve sonrasında yapılan mülakatı kazanarak asker oldum. Birçok yerde görev yaptım, sonra Kayseri'ye tayinim çıktı. Burada, kapatılan Melikşah Üniversitesinde çalıştığını bildiğim 'Murat' isimli mahrem imam ile ankesörlü telefondan görüşerek örgütün sohbetlerine katılmaya devam ettim. Bizden örgütle bağlantımızı koparmamamızı, aksi takdirde 'şefkat tokadı' ile cezalandırılacağımızı söylüyorlardı."

15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt mensuplarıyla görüşmediğini kaydeden sanık, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini samimi olarak anlattığını söyledi.

Sanık A.A, "Bu bilgileri sizlerle paylaştığım için örgüt tarafından şu anda hain olarak görülüyorum ve hedefteyim. Bu benim için çok önemli değil ama devlet tarafından hain ilan edilmiş olmak zoruma gidiyor." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdiği sanığın etkin pişmanlığını kabul ederek cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖ
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