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FETÖ sanığı eski savcının cezası onandı

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Van Cumhuriyet Savcısı Kaya hakkında verilen ceza, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

FETÖ sanığı eski savcının cezası onandı

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Van Cumhuriyet Savcısı Kaya hakkında verilen ceza, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

11 Eylül 2018 Salı 14:18
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FETÖ sanığı eski savcının cezası onandı

Erzurum'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bir dönem Adalet Bakanlığı eski başmüfettişi olan eski Van Cumhuriyet Savcısı Şeref Kaya hakkında ilk derece mahkemesince verilen karar, sanık ve avukatının istinaf başvurusu üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde incelendi.

İstinaf kararında, Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna, tanık beyanlarına göre örgüt yapılanması içerisinde yer aldığına ve S.C'ye ByLock programını kurduğuna dikkat çekildi.

Kaya'nın 12 Ekim 2014'te HSK üye seçimleri öncesindeki internet paylaşımlarıyla kamuoyu ve seçmen kitleyi oluşturan yargı mensuplarına yürütme organına karşı hukukun üstünlüğünü savunan "sözde bağımsız" hakim ve savcılar olarak gösterilmeye çalışılan ancak aslında örgüt adına seçime katıldıkları seçim sürecindeki tutumlarından ve seçim sonuçlarından anlaşılan adaylar lehine açık veya örtülü şekilde propaganda faaliyetinde bulunduğu aktarılan kararda, şunlara yer verildi:

"Tanık beyanlarına göre bu seçim çalışmaları kapsamında ByLock programını kullanan sanığın kuruluşu, örgüt yapılanması ve faaliyet yöntemlerine göre nihai amacının devletin anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu tartışmasız bulunan FETÖ/PDY'yle kurduğu organik bağ çerçevesinde hiyerarşisine dahil olmak suretiyle örgüt üyesi olduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte sanığın örgüt içerisindeki konumu ve yürüttüğü örgütsel faaliyetlerin niteliğine göre temel cezanın ölçütleri doğrultusunda alt sınırdan bir miktar daha uzaklaştırılarak tayini gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe istinaf bulunmadığından davanın yeniden görülmesi nedeni sayılmamıştır."

Kararda, ilk derece mahkemesinin kararında eleştiri dışında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğundan sanık ve müdafinin yerinde görülmeyen istinaf istemlerinin esastan reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ByLock'u HSK seçim çalışmaları için başkasına yüklemiş

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada FETÖ/PDY üyesi olduğu için 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan tutuklu sanık Kaya hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, Kaya'nın 24 Nisan 2016'da HSK tarafından meslekten ihraç edildiği kaydediliyordu.

Kaya'nın 13 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullanıcısı olduğunun aktarıldığı kararda, avukat eşinin de ByLock kullandığının tespit edildiği yer alıyordu.

Tanık beyanlarına yer verilen kararda, S.C, beyanında, Kaya'nın müfettişlikten Ankara Adliyesine cumhuriyet savcısı olarak atandığını ve kendisiyle teftişten tanıştığını söylemişti.

O dönem HSK seçimlerinin yaklaştığını aktaran S.C, "Kaya, ilk olarak araba ile adliyeden lojmana gittiğimiz sırada ByLock programından bana bahsetti. Kendisi bu hususta bayağı bilgilidir." iddiasında bulunmuştu.

S.C, evinde bulunduğu sırada Kaya'nın evine geldiğini anlatarak, şunları iddia etmişti:

"Şeref Kaya, HSK seçim çalışmaları kapsamında özellikle Kuşçubaşı Eşref'in twitter hesabından birçok hususu paylaştığını, hedef gösterdiğini, bu nedenle ByLock programının HSK seçim çalışmalarında faydası olacağını söyledi. Ankara Adliyesinde görevli HSK adayı hakim Y.A. ve A.N.G. lehine HSK seçimlerinde çalışma yürütüyorduk. Bu kapsamda Kaya'nın cep telefonuma ByLock programını kurmasına rıza gösterdim. Bizim evde bu programı indirdi ve kurdu. HSK seçim çalışmaları kapsamında Kaya ile ByLock üzerinden mesajlaştık. Kaya, programı cep telefonuma indirdiği için nasıl ve nereden indirdiğini bilemiyorum."

Kaya, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Kasım 2017'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilerek tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ SanığıByLocEski Van Cumhuriyet Savcısı Şeref Kaya
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