FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 10 eski polisten 8'i, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.A, E.Y, E.K, E.K, E.B, A.Ç, D.Ş, E.A, D.E ve E.E ile avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Önceki celse savunmalarını yaptıkları için son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, E.Y, E.K, E.B, A.Ç, D.Ş, E.A, D.E ve E.E'ye 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti. A.A ve E.K'nin dosyaları ise yargılamaları uzun süreceği için ayrıldı.

Aynı mahkemedeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan polis memuru H.D'nin, beraatına karar verildi.