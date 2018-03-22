FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski öğretmen İbrahim Aydoğan ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, "mahrem imam" olarak görev yapması, "Akif" adlı kod adını kullanarak örgütte faaliyette bulunmasının dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Aydoğan, "Örgütle yakından uzaktan ilgim yok. Örgütte imam olarak görev yapmadım. ByLock kullanıcısı değilim. ByLock adlı program, benim haberim olmadan telefonuma indirilmiş. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi.