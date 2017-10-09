FETÖ sanığı eski infaz koruma memurlarına hapis cezası

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliğinden haklarında açılan davada yargılanan 5 eski infaz koruma memuruna, 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2'si tutuklu 22 sanık ve avukatları katıldı.
Son savunmaları sorulan sanıklar, terör örgütü üyesi oldukları suçlamasını kabul etmeyerek beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 17 sanığın dosyasını suç ve delil durumunu göz önünde bulundurarak ayırdı.
Heyet, tutuklu sanıklardan Necati Karaca'ya 8 yıl 9 ay, Metin Karahan'a 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Arif Türkmen'e 3 yıl 1 ay, Serkan Erkılıç ve Hüseyin Uyar'a 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştıran heyet, Erkılıç ve Uyar'ın cezalarıyla ilgili hükmün geri bırakılmasına karar verdi.
AA