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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakim Gültekin İpteş'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakim Gültekin İpteş'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:47
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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İpteş ile avukatı katıldı.

İddia makamı, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halininin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Gözaltına alınmasının ardından ev ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen bir dijital materyalde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çok sayıda videosunun arşivlendiğine ilişkin tespitle ilgili savunma yapan İpteş, buna ilişkin suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Tutuklu sanık İpteş, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin yapılan tespiti de reddetti.

ByLock'la ilgili dava dosyasına giren belgelerde şüphe olduğunu ileri süren İpteş, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle bunların delil olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etti.

Hiçbir terör örgütüne üyeliğinin olmadığını, herhangi bir örgütün hiyerarşik yapısında yer almadığını savunan İpteş, "Suç işlemedim, beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum ettiği İpteş'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 19 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen hakim Gültekin İpteş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.  

AA

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İzmir 13. Ağır Ceza MahkemesiFETÖFETÖ Sanığı
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