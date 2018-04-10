Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110472
ALTIN
177.413
DOLAR
4.1192
STERLİN
5.8306
EURO
5.0928
Küçük İbo, 'İbrahim Küçük' Olmaktan Vazgeçti
Küçük İbo, 'İbrahim Küçük' Olmaktan...
Başkentray hizmete açılıyor
Başkentray hizmete açılıyor
'Biz zaten aynı milletiz'
'Biz zaten aynı milletiz'
Hatırası 5 asırdır ayakta
Hatırası 5 asırdır ayakta
Van kedilerine özel bakım
Van kedilerine özel bakım

FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski savcı 7 yıl 6 ay, eski hakim eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski savcı 7 yıl 6 ay, eski hakim eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 Nisan 2018 Salı 17:05
0 Okunma
FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuklu eski savcı Ömer Öz ile avukatı hazır bulundu.

Öz'ün tutuksuz eski hakim eşi Ceylan Göksu ise İzmir Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 

Telefonunda ByLock tespit edilen savcı Öz, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Bank Asya'da hesabım yoktur. Evimde suç unsuru bulunmamıştır." dedi.

Eski hakim Ceylan Göksu Öz ise terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "O vasıfta biri de değilim. Suç işleme kastı ile bir yere üye değilim. Kimsenin talimatı ile YARSAV'a üye olmadım. Eşim 22 aydır tutukludur. Eşimi tahliye edin." dedi.

Tutukluluk hali sürecek

Mahkeme heyeti, Ömer Öz'ü 7 yıl 6 ay, Ceylan Göksu Öz'ü ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, eski savcı Öz'ün tutukluluğunun da devamına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖSEGBİS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başbakan Yıldırım, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı
Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı
Türk polisi sosyal medyada 'TT' oldu
Türk polisi sosyal medyada 'TT' oldu
Halisdemir'in şehit edilmesi davasında 'ateş etmedim' savunması
Halisdemir'in şehit edilmesi davasında 'ateş etmedim' savunması
Uzmanlardan evde ayakkabı giyenlere uyarı
Uzmanlardan evde ayakkabı giyenlere uyarı
Boşanma sonrası çocuğun teslimine ilişkin düzenleme
Boşanma sonrası çocuğun teslimine ilişkin düzenleme
Sakıp Sabancı kabri başında anıldı
Sakıp Sabancı kabri başında anıldı
Harran Üniversitesi 'güneş' ile kazanacak
Harran Üniversitesi 'güneş' ile kazanacak
Tokat ve Uşak'ta FETÖ soruşturması
Tokat ve Uşak'ta FETÖ soruşturması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ