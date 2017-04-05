Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88914
ALTIN
148.391
DOLAR
3.6925
STERLIN
4.6066
EURO
3.9387
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

FETÖ sanığı duruşmada mahkeme heyetini tehdit etti

Kütahya'da yoğun şekilde "ByLock" kullandığı belirlenen sanık, duruşma salonunda "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek. Beni tutuklayanlar içeri girecek" diye bağırarak mahkeme heyetine tehditte bulundu.

FETÖ sanığı duruşmada mahkeme heyetini tehdit etti

Kütahya'da yoğun şekilde "ByLock" kullandığı belirlenen sanık, duruşma salonunda "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek. Beni tutuklayanlar içeri girecek" diye bağırarak mahkeme heyetine tehditte bulundu.

05 Nisan 2017 Çarşamba 15:37
17 Okunma
FETÖ sanığı duruşmada mahkeme heyetini tehdit etti

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık duruşma salonunda mahkeme heyetini tehdit etti.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Yalçın Pekmez, hazır bulundu.

Savunması istenen Pekmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Üzerine kayıtlı 2 telefon hattında örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" yüklü olduğu ve "kırmızı" kod ile yoğun şekilde bu programı kullandığı belirlenen Pekmez'in, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Sanık bunun üzerine mahkeme heyetine yönelik, "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek. Beni tutuklayanlar içeri girecek." diye bağırdı. Agresif tavırlar sergileyen sanık, güvenlik görevlilerince duruşma salonundan çıkartılarak cezaevine götürüldü.

Öte yandan, tutuklanmadan önce elektrikçilik yapan Pekmez'in FETÖ ile irtibatlı olduğu için KHK ile kapatılan Çalışanlar Derneğinin başkan vekilliğini yaptığı ve örgütün üst düzey sorumlularıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaFetullahçı Terör ÖrgütüKütahyada FETÖ SoruşturmasıYalçın PekmezBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün Lojistik Destek Merkezi işgali iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün Lojistik Destek Merkezi işgali iddianamesi kabul edildi
Edirne'de kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi tutuklandı
Edirne'de kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi tutuklandı
Kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik FETÖ/PDY operasyonu
Kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik FETÖ/PDY operasyonu
Müjdat Gezen Sanat Merkezinin kundaklanması davası başladı
Müjdat Gezen Sanat Merkezinin kundaklanması davası başladı
Kadroya geçen sözleşmeli personel lehine karar
Kadroya geçen sözleşmeli personel lehine karar
Şehit Uzman Çavuş Bingöl son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Bingöl son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ