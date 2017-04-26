Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94509
ALTIN
145.478
DOLAR
3.5833
STERLIN
4.5969
EURO
3.9032
'Fizyo-trak'
'Fizyo-trak'
"Çellomençe"
"Çellomençe"
Borsa rekorlara doymuyor
Borsa rekorlara doymuyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
Engelleri yüzerek aştılar
Engelleri yüzerek aştılar

FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan doktor, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan doktor, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

26 Nisan 2017 Çarşamba 15:28
15 Okunma
FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan doktor H.H.Y. ile avukatı katıldı. 

H.H.Y savunmasında, dini bir cemaat olarak bildiği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY)  içerisinde kısa süre de olsa yer aldığı için pişman olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirten H.H.Y, şunları anlattı:

"Bu programı WhatsApp gibi düşündüm. Telefonuma da adını Bekir olarak bildiğim ancak daha sonra gerçek adının Behçet olduğunu öğrendiğim kişi kurdu. Bir hafta ya da 10 gün telefonumda kurulu kaldı. ByLock rehberinde kimler vardı şu an hatırlamıyorum. Korktuğum için de telefondan sildim. Örgütsel iletişimim olmadı. Öğrencilik dönemimde evlerinde kaldım. Asistanlık dönemimde de 4-5 kez oturmalarına katıldım. Bu oturmalarda Fetullah Gülen'in vaaz videoları izlettirilir ve çeşitli kitapları okunurdu. Himmet de istediler ama maddi durumum iyi olmadığı için vermedim."

Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 ceza infaz ve koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
25 ceza infaz ve koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı
15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza
"Komutanlara 'FETÖ'cüler darbe yapıyor' dedim"
"Komutanlara 'FETÖ'cüler darbe yapıyor' dedim"
Temiz deniz dalgıçları sevindirdi
Temiz deniz dalgıçları sevindirdi
Darbeci Tuğgeneral ve 384 asker Adana'da yargılanacak
Darbeci Tuğgeneral ve 384 asker Adana'da yargılanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ