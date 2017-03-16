FETÖ sanığı Ali Fuat Yılmazer'in kızı gözaltına alındı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yımazer'in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, tutuklu bulunan Yılmazer'in kızı Sakarya Barosuna kayıtlı avukat Fatma Saadet Yılmazer hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Yılmazer'in evine operasyona düzenlendi.

Operasyonda, Ali Fuat Yılmazer'e ait 3 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait fişek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve CD, 2 adet 1 dolarlık banknot ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yılmazer'in emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.