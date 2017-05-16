FETÖ sanığı 15 puanla uzman yapılıp sonra terfi ettirilmiş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) yönelik hazırlanan ve İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Melek Çoğun hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, FETÖ'nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yapılanmasına yönelik İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 21'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildiği belirtilerek, sanıkların savunmasının alınması ve birçok tanığın ifade vermesi nedeniyle sanık Çoğun'un ayrı olarak yargılanmasına karar verildiği kaydedildi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Melek Çoğun'un ifadelerine yer verilen iddianamede, FETÖ ile bağlantısını kabul etmeyen sanığın örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel bir kolejden mezun olduğuna, 2011'in Ekim ayında İKÇÜ'de uzman olarak işe girdiğine, 2016'nın başında Yazılım Şube Müdürü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili olduğuna dikkati çekildi.

100 üzerinden 15 almasına rağmen yükseltilmiş

İKÇÜ'de meslekten atılan ve yargılamaları süren FETÖ/PDY mensuplarına ait bilgilerin karartılması veya silinmesine ilişkin suçlamalar yöneltilen Melek Çoğun hakkında tanıklık yapanların da beyanlarına yer verilen iddianamede, sanığın İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına vekaleten atanmasının ardından yaptığı bazı işlemlerin şüpheli olduğuna değinildi.

Gözaltına alınmasının ardından İKÇÜ Rektörlüğünce başlatılan disiplin soruşturmasında açığa alınan sanık hakkında soruşturmanın devam ettiğine değinilen iddianamede, "Başsavcılığımızın talebi üzerine, İKÇÜ Rektörlüğünce gönderilen ve şüphelinin (sanığın) mevcut kadrosuna nasıl atandığını gösteren belgeler incelendiğinde, 13 Eylül 2011'de yapılan uzman kadrosu sınavında 100 üzerinden 15 puan aldığı, diğer kriterler (ALES, yabancı dil puanı, mezuniyet notu) ile birlikte değerlendirilerek başarılı kabul edildiği ve uzman kadrosuna atandığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sanığın "ByLock" savunması

"ByLock" tespiti yapılan GSM hattını yaklaşık 3 yıl önce satın aldığını, iş amaçlı yoğun bir şekilde kullandığını, hattı belli aralıklarla kişisel erişim noktasını açarak başkalarının kullanımına da açtığını ifade eden Melek Çoğun, "ByLock" programını telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "Bylock'un başkası tarafından indirildiğini düşünüyorum. Bilgisayar mühendisiyim ve bilişim uzmanıyım, bu programı kesinlikle kullanmadım, hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorum." iddiasında bulundu.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık A.B, Ağustos 2016'da İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına vekaleten atanmasından sonra Melek Çoğun'un Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) ile gizli evraklar dahil tüm program ve sistemleri görebilme yetkisine sahip olduğuna işaret ederek, "(Kapatılan) Gediz Üniversitesinden defterdarlık tarafından üniversitemize (İKÇÜ) devredilen tüm dijital malzeme ve bilgisayarlar Melek Çoğun'un atandığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teslim edildi. Bu şahıs server üzerinden herkesin bilgisayarına ve herhangi bir bilgisayar üzerinden başka birisinin bilgisayarına şayet erişim izni varsa müdahale etme konumuna daire başkanı olma hasebiyle haizdi. Bu da şahsım adına endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Tanık B.Ç. ise Kalkınma Bakanlığı ile ortak yapılan UBYS'de aksaklıklar olması ve devlete yüklediği masraflar nedeniyle bu sistemi kullanmak istemeyen eski İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı S.A'nın yerine atanan Melek Çoğun'un UBYS'nin hizmet alım işini imzalayarak onayladığını iddia ederek, "Bu şahıs uzmandır. Yani bu birimde çalışacak vasıflara sahip değildir." dedi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, aralarında İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.A.M. ve Melek Çoğun'un da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Melek Çoğun tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.