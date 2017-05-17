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FETÖ raporunda sona gelindi

TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek, "Taslak rapor tamamlanmak üzere, sonuna yaklaştık. Bunun uzamasından biz de memnun değiliz" dedi.

FETÖ raporunda sona gelindi

TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek, "Taslak rapor tamamlanmak üzere, sonuna yaklaştık. Bunun uzamasından biz de memnun değiliz" dedi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:36
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FETÖ raporunda sona gelindi

TBMM 
TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 3 bölümden oluşacak taslak raporun tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, "FETÖ'nün siyaset ayağı olarak anlatılabilecek, siyasi partiler ile olan ilişkileri, nasıl iş birliği yapıp, sızma yaptıkları konuları elbette ki raporda yer alacak. Raporumuzdan bir iddianame gibi şüphelilerin isimleri, onlara atfedilen suçlar beklenirse bu yanlış olur." dedi.

Petek, 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin, gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan ve görev süresi sona eren Araştırma Komisyonunun hazırlayacağı rapora ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Komisyon Başkanlığının yanı sıra TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği görevinin de bulunduğunu anımsatan Petek, hem Meclis hem de Anayasa Komisyonu çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle uzmanların yaptığı çalışmalara müzahir olamadığını söyledi.

Komisyonun çalışmalarını ocak ayında bitirmesine rağmen raporun yazılmadığına yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine Petek, siyaseten doğru olmayan yorumlar yapıldığını belirtti.

"Ciddi zaman alıyor"
Petek, hem fiziki hem de dijital ortamda çok sayıda bilgi, belge topladıklarını dile getirerek, "Hukuk kökenliyim, savcılıktan geliyorum; işi sadece komisyonun uzmanlarına tevdi edip, bir rapor çıksın anlayışını düşünmüyoruz. Bizzat ilgileniyorum. Başkanlık Divanı olarak da bunda hemfikiriz. Bu bilgileri inceleme zaman alıyor. Elimizdeki dijital ortamda olan, Adalet Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından, MASAK'tan, YÖK, Diyanet İşleri Bakanlığından, değişik kurumlardan gelen belgeler var. Bunların incelenmesi, onların rapora dönüştürülmesi, gerekli olan yerlerin rapora alınması, ciddi bir zaman alıyor. " diye konuştu.

"Önemli bir bilgi kaynağı"
Türkiye'de bastırılan bir darbe girişiminin, siyasi tarihlerinde ilk olarak yaşandığına işaret eden Petek, bunun nasıl olduğu, FETÖ'nün yapısı, bütün buradaki dinamiklerin çok iyi bir şekilde raporda yer alması gerektiğini vurguladı.

Petek, "Hem Türkiye'nin önünü açacak bir rapor. Bilgi, birikim var, bunlar rapora dönüşecek. Hem de dünyada siyaseten darbe girişimi gidiliyor, anlatılıyor, bombalanan yerler gösteriliyor. Ama TBMM adına yapılan bir araştırmada, Araştırma Komisyonunda, iktidarı, muhalefetiyle dört parti grubu üyelerinin olduğu bir komisyondan çıkacak rapor, muhalefet şerhleri olsa da dünyaya önemli bir bilgi kaynağı oluşturacaktır." dedi.

Pek çok soruşturmada iddianamelerin yazılması ve kabulünün, araştırmayı bitirdikleri tarihten sonraya rastladığını anımsatan Petek, yargısal sürecin gizli olan soruşturma bölümünden yeteri kadar yararlanamadıklarını belirtti. Petek, ancak şu anda iddianamelerin kabul edildiğini ve şeffaf, komisyonlarının da yararlanacağı hale geldiğini dile getirdi.

"Sonuna yaklaştık"
Petek, yazılan ve yazılacak iddianameleri talep ettiklerini, bunların Komisyonlarına ulaştığını ve bütün üyelerin bundan haberdar olduğunu vurguladı. Petek, bu iddianamelerden de yararlandıklarını belirterek, bu iddianameleri kaynakça olarak göstererek, değerlendirmelerine alacaklarını söyledi.

İşin son aşamasında olduklarını, taslak raporlarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Petek, üyelere dağıtıp, ek görüşleri aldıktan sonra TBMM Başkanlığına sunacaklarını ifade etti.

Petek, "Sonuna yaklaştık. Ama özellikle tarih vermek istemiyorum, zira tek başıma çalışmıyorum, uzman ve Başkanlık Divanı ile birlikte yürüttüğümüz çalışma. Yoksa bunun uzamasından biz de memnun değiliz. Ama 'Çabuk verelim, uzamasın' diyerek, alelacele bir rapor olmaz. Çünkü ben bu raporu çok önemsiyorum. Çünkü hem Meclisimize sunacağımız hem Türkiye hem dünya kamuoyuna hitap edecek bir rapor." değerlendirmesinde bulundu.

3 bölümlük rapor
Reşat Petek, raporun üç bölümden oluştuğuna dikkati çekerek, birinci bölümün, FETÖ'nün kuruluşu, legal ve illegal yapıları ile çalışma yöntemlerini içerdiğini bildirdi. Petek, "15 Temmuz darbe girişimi, darbenin bastırılışı ikinci bölüm. Sonuç olarak da yeni darbe girişimlerinin olmaması için alınması gereken önlemleri içeren üçüncü bölüm. Adli, idari, eğitim, dini yönden alınacak önlemler, ayrı ayrı yer alıyor." dedi.

Raporda, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik bir bölüm yer alıp almadığına yönelik soruyu Petek, "Raporda elbette FETÖ'nün siyaset ayağı olarak anlatılabilecek, siyasi partiler ile olan ilişkileri, siyasi partileri 'örgüt açısından' nasıl kullandıkları veya nasıl iş birliği yapıp, sızma yaptıkları konuları bunlar elbette ki yer alacak. Bizim raporumuzdan bir iddianame gibi şüphelilerin isimleri, onlara atfedilen suçlar beklenirse bu yanlış. Çünkü o bir yargı süreci. Biz genel çerçevedeki değerlendirmeleri yapacağız. Zaten yargı görevini yapıyor. Bize ısrarla 'Kimdir Yurtta Sulh Konseyi, bunları bulup niye dinlemiyoruz?' dediler. Bunun yargının yapacağı iş olduğunu söyledik. Nitekim yargı, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak geçen 38 isme dava açtı." diye yanıtladı.

"Onlara bağlı olarak süreci uzatmıyoruz"
Petek, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Komisyona bilgi vermediğinin anımsatılarak, Fidan ve Akar'dan yazılı cevap gelip gelmediği sorusuna ise "Sadece onlara bağlı olarak süreci uzatmıyoruz. MİT'ten kapsamlı bir rapor bekliyoruz, bu konuda da bir çalışma yapıldığını biliyorum. Bu komisyonumuza ulaşacak ve bizim raporumuza da katkı sağlayacak." karşılığını verdi.

AA

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