Türkiye'nin

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

, Fetullahçı Terör Örgütü (

FETÖ

) ,

PKK

,

DAEŞ

gibi örgütlerin hepsinin aynı olduğunu,

terör

le her yerde aynı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Özoral, Azerbaycan Basın Konseyinde medya yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde Türkiye'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler, bir dakikalık saygı duruşu ile anıldı.

Özoral, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin stratejik ilişkilerin, ortaklığın daha da ötesinde olduğunu, iki ülke halkının kalplerinin sevinçli günde de kederli günde de birlikte attığını vurguladı.

Azerbaycan'da yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelerden bahseden Özoral, bundan yıllar önce söylendiği takdirde kimsenin inanamayacağı olayların yaşandığını, Avrupa Oyunlarına, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Azerbaycan'ın İslami Dayanışma Oyunlarına hazırlandığını kaydetti.

Azerbaycan'ın uluslararası kurumlarda sözü dinlenen, saygı duyulan güçlü bir ülke haline geldiğini ifade eden Özoral, kalkınmanın ilerleyen yıllarda da devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin önlenmesinde basın kuruluşlarının yaptığı faaliyetlerden bahseden Özoral, "Hain girişim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün milletin karşı koyması ile bastırıldı. O geceyi atlatmamızda medyanın önemini hepimiz bir kez daha gördük. Televizyonların yayınları halkımızı doğru yönde aydınlattı. Darbe girişimi ile yapılmak istenen sadece hükümeti devirmek değil, Türkiye devletinin varlığına kastetmek isteyen hain bir girişimdi." dedi.

İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin Özoral, "Bu saldırıyı yapanlarla 15 Temmuz'u yapanların maksadı aynı. Türklüğü, Türkiye'yi zayıflatmak ve ortadan kaldırmak. Türk milleti, 15 Temmuz günü devletine nasıl sahip çıkmışsa, terör saldırısı sonrasında da devletine ve güvenlik güçlerine sahip çıkmıştır. Türk devleti milletiyle bölünmez bir bütündür ve bu sonsuza kadar böyle kalacaktır." şeklinde konuştu.

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemizde Azerbaycan'ın verdiği destek için teşekkür eden Özoral, "Herkes şunu bilmeli ki bugün destek verdiği terör yarın gelip kendi başını yiyecektir. Terörün ne dini ne cinsi ne ırkı var. FETÖ, PKK, DEAŞ hepsi aynı. Terörle her yerde aynı şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. FETÖ, Türkiye'ye yaptığını başka ülkelerde de deneyecek." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'a verdiğimiz destek devam edecek"

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa da değinen Özoral, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sorun 25 senedir çözülemiyor. AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının çabaları 25 yıldır fayda vermedi. Azerbaycan 25 senedir büyük haksızlığa uğradı. Bir milyona yakın göçmen topraklarına dönemiyor. Bu adaletsizlik, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bir çözüm bulunmadığı sürece devam edecektir. Türkiye olarak somut adımlar atılmasını destekliyoruz. Azerbaycan'a verdiğimiz destek bundan sonra da devam edecektir."

Dünyadaki dalgalanmalar dolayısıyla Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerinde bazı gerilemelerin yaşandığını söyleyen Özoral, bu durumun geçici olduğunu ve ekonomik ilişkilerin çok daha iyi düzeye çıkacağını vurguladı.

"Biz Türkiye'nin yanındayız"

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov, 2016'nın kardeş Türkiye için üzücü olaylarla hafızalarda kaldığını, Türkiye'nin düşmanlarının terör saldırıları düzenleyerek ülkeyi engellemeye çalıştığını kaydetti.

İstanbul'da yaşanan terör saldırısını hatırlatan Amaşov, "Birkaç gün önce yapılan saldırıda 44 kişi şehit oldu. Türkiye'nin düşmanlarının arzularına ulaşamayacaklarından eminiz. Onlar gereken cezayı alacaklar. Biz Türkiye'nin yanındayız." dedi.

AA