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FETÖ para aklamak için dernek kurmuş

İzmir'de kapatılan Etkiniz Genç Akademi Derneği'ne ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün dernek kurarak yasa dışı toplanan paraların aklanmasının sağladığı bildirildi.

FETÖ para aklamak için dernek kurmuş

İzmir'de kapatılan Etkiniz Genç Akademi Derneği'ne ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün dernek kurarak yasa dışı toplanan paraların aklanmasının sağladığı bildirildi.

28 Mart 2017 Salı 11:11
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FETÖ para aklamak için dernek kurmuş

İzmir'de kapatılan Etkiniz Genç Akademi Derneği'ne ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. 

Mahkemece kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Esma Ö, Umahan P. ve Yasemin S. hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 17-25 Aralık 2013'te emniyet ve yargıdaki üyelerini kullanarak hükümeti devirmeye yönelik eylemlerini gerçekleştiren örgütün TSK içerisindeki mensupları aracılığıyla 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulunarak silahlı eylem gerçekleştirdiğine vurgu yapılırken, örgütün devleti ve yönetimi ele geçirebilmek amacıyla her yolu denediği, bu amaçla ülke genelinde ev ve yurtlar oluşturarak okul ile dershaneler açtığı örgüte eleman kazandırmak için özellikle üniversite ve öğrencileri hedef alarak kadrolaşmaya gittiğine işaret edildi.

"Dernek örgüt tarafından kullanıldı"

FETÖ'nün, örgüte sempatizan kazandırmak, mensupları arasında dayanışmayı arttırmak, örgüt üyelerinin bir araya gelmelerini, toplantılarını ve faaliyetlerini kamufle etmek için dışarıdan belli olmayacak şekilde daha rahat toplantı yapmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde değişik meslek gruplarına ve farklı inançtaki kişilere yönelik dernekler kurduğu tespitine yer verilen iddianamede, darbe teşebbüsünün ardından KHK'larla kapatılan derneklerden olan Etkiniz Genç Akademi Derneği'nin örgüt tarafından kullanıldığının altı çizildi.

İddianamede, "Şüpheliler, Etkiniz Genç Akademi Derneği çatısı altında, dikkat çekmeden ve tepki toplamadan örgüt faaliyeti çerçevesinde çalışmalarına devam etmiştir. FETÖ/PDY tarafından dernek kurulmasının bir amacı da yasa dışı toplanan himmet, burs ya da başka ad altındaki paraların aklanmasını sağlamaktır. Bu şekilde toplanan paralarla örgüte yeni üyeler kazanabilmek adına ücretsiz kurslar, geziler, etkinlikler düzenlemişler, örgüt üyesi olmayan genç kızlar kendilerine sunulan bu imkanları görerek, dernek toplantılarında yaratılan ortamdan ve sunulan ücretsiz olanaklardan etkilenerek örgüte dahil olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Ekim ayında düzenlediği operasyonda, örgütte "abla" olarak nitelendirilen Esma Ö, Umahan P. ve Yasemin S'yi gözaltına almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Etkiniz Genç Akademi DerneğiFETÖTSK
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