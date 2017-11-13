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FETÖ örgüt içi evliliği askeri rütbe için 'referans' kabul etmiş

Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt içi evliliklerin askerlerin ileride alacağı rütbeleri etkileyecek "referans" niteliğinde olduğu bilgisine yer verildi.

FETÖ örgüt içi evliliği askeri rütbe için 'referans' kabul etmiş

Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt içi evliliklerin askerlerin ileride alacağı rütbeleri etkileyecek "referans" niteliğinde olduğu bilgisine yer verildi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 12:23
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FETÖ örgüt içi evliliği askeri rütbe için 'referans' kabul etmiş

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSKkripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt içerisinde yapılan evliliklerin askerlerin ileride alacağı rütbeleri etkileyecek "referans" niteliğinde olduğu belirtildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 135 sayfalık iddianamede, 13'ü tutuklu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

"Örgüt içi evlenme sistemi"

İddianamede, "Örgüt içerisinde evlenme sistemi" başlıklı bölümde şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerin doldurtulan izdivaç formları veya sohbet sırasında edinilen evlilik hakkındaki düşünceleri silsile halinde müdürlere de ulaşmaktadır. Bu safhadan sonra sivil kanatta bulunan il abileri ve il ablalarıyla yapılan toplantılarda dile getirilmekte ve örgüt tarafından birbirine uygun olduğu düşünülen adaylar tanıştırılmaktadır. Evlenmek isteyen kişiler eğer yapı içerisinden evlenirse ve bunu kendi isteğiyle kabul ederse bunun o kişi (askeri personel) için çok önemli olduğu ve referans olarak kabul edildiği vurgulanır. Örgüt mensubu bir askeri personelin ancak yapı içerisinden kariyeriyle gireceği sınavlarda referans olunduğu, aksi durumda derecesinin düştüğü ve muadili başka kişiler var ise onların tercih edildiği, örgüt için örgüt içinden evlenmenin çok önemli bir kriter olduğu anlaşılmıştır."

Ayrıca iddianamede kripto yapı içerisinde bulunan örgüt üyelerinin, örgütün diğer üyelerinin haberleşmede kullandıkları "Bylock, Eaglea, Kakao Talk, Cover Me" gibi programların yerine sabit, ankesörlü telefon kullandıkları bilgisine de yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTSKKripto Yapılanması
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