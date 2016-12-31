Zanlılardan 8'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, 14'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öğretim elemanlarının, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmayı sürdürdükleri, FETÖ'ye ait yurt dışındaki eğitim kurumlarını ziyaret edip, eğitim verdikleri ve örgütün ev toplantılarına katıldıkları öğrenildi.
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